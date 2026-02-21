Dazi Tajani convoca la task force Ma la sinistra italiana fa il pugile suonato | E Meloni che fa?

Il ministro Tajani ha convocato la task force sui dazi dopo la sentenza della Corte Suprema americana che ha eliminato le tariffe imposte da Trump. La decisione ha suscitato reazioni diverse in Italia: la sinistra critica, facendo pesare la propria posizione, si chiede cosa farà ora il governo. La questione dei dazi resta al centro del dibattito politico, mentre gli effetti sulle aziende italiane sono ancora da valutare. La discussione si infiamma nel Parlamento.

La sinistra italiana non ha perso l'occasione di dimostrarsi sempre uguale a se stessa anche di fronte alla sentenza della Corte Suprema americana che ha cancellato i dazi di Donald Trump. Già mentre l'inquilino della Casa Bianca stava incassando il colpo e le cancellerie di mezzo mondo iniziavano a interrogarsi sul da farsi, qua da noi ha iniziato subito a risuonare il consueto ritornello "E Meloni che fa?", declinato nei modi più fantasiosi. Il salto carpiato di Schlein dai dazi al referendum. Un sintesi dello spettro delle strumentalizzazioni l'ha data Elly Schlein. «La guerra commerciale di Trump è stata messa fuori dalla legalità dalla Corte suprema.