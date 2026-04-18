Una donna di Altopascio ha vissuto momenti di paura mentre si recava a prestare assistenza a un’anziana del paese. Durante il tragitto, è stata seguita da un uomo, che poi ha tentato di bloccarla. Quando lei ha cercato di scappare, l’uomo ha sfondato la porta di casa sua per molestarla. L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini.

Sono stati minuti di paura quelli vissuti da una donna di Altopascio, in provincia di Lucca, mentre si recava a prestare assistenza a un’anziana del paese. Il caso è stato riportato da La Nazione, alla quale la vittima ha raccontato il suo dramma che, solo per la prontezza di riflessi, non si è trasformato in qualcosa di ancora più grave. Tutto è iniziato prima dell’alba, alle 5.30 del mattino, orario in cui la donna è solita recarsi a piedi a casa di una vicina alcune volte alla settimana per assisterla. È in quel momento che ha incrociato quello che descrive come un giovane che “a prima vista sembrava magrebino, con una tuta da lavoro ed uno zainetto chiaro in spalla che mi stava seguendo ”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La segue, lei scappa e lui sfonda la porta di casa per molestarla: l'aggressione choc del migrante

Notizie correlate

Aggressione choc, sfonda la porta d’ingresso e prende a pugni e morsi l’ex: arrestatoCastel Guelfo (Bologna), 24 marzo 2026 – Ha sfondato la porta d’ingresso dell’abitazione dell’ex compagna e, una volta dentro, l’ha aggredita con...

Leggi anche: Aggressione choc in casa: “Ha sfondato la porta a calci poi ha iniziato a toccarmi”