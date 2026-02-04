A Firenze si decide di onorare Margherita Hack con una statua. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la mozione per dedicare un monumento alla scienziata, donna libera e grande divulgatrice. La decisione arriva dopo mesi di discussioni e segna un riconoscimento ufficiale alla sua figura, simbolo della scienza e del progresso italiano.

Firenze, 4 febbraio 2026 – Firenze avrà una statua dedicata a Margherita Hack. È passata infatti all' unanimità, in Consiglio comunale, la mozione per collocare una statua in memoria della Hack ( Firenze, 1922 - Trieste, 2013), protagonista della vita scientifica, sociale e culturale italiana. Nel dettaglio l'atto impegna la sindaca Sara Funaro e la giunta «a procedere alla collocazione di una statua per Margherita Hack nel Comune di Firenze, che sia finanziata dalla comunità, senza ricorrere a sponsorizzazioni private, ma piuttosto affidandosi a percorsi partecipativi dal basso, anche per la sua realizzazione, con il coinvolgimento delle realtà di ricerca e accademiche del territorio». 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Astronoma, divulgatrice e donna libera: a Firenze la statua per Margherita Hack

Approfondimenti su Margherita Hack

Margherita Hack è stata una delle scienziate italiane più riconosciute nel campo dell’astronomia.

Ultime notizie su Margherita Hack

“Mangiare carne vuol dire digerire l’agonia di altri esseri viventi”. Margherita Hack - facebook.com facebook