La scuola come cuore pulsante di Borello | a confronto nidi materne elementari e medie

Giovedì 16 aprile si è tenuta a Borello un’assemblea pubblica presso la sede del quartiere in piazza San Pietro in Solfrino 465. L’incontro ha coinvolto rappresentanti di nidi, scuole materne, elementari e medie, con l’obiettivo di discutere il ruolo della scuola come punto di riferimento per la comunità. L’evento ha visto la partecipazione di cittadini, insegnanti e amministratori locali.

La scuola come presidio sociale, luogo di relazione e punto di riferimento per un’intera comunità. È questo il filo conduttore emerso nella serata di giovedì 16 aprile a Borello, dove, nella sede del quartiere in piazza San Pietro in Solfrino 465, si è svolta l’assemblea pubblica dal titolo.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Nidi e materne, nuovi investimenti. Il gioco diventa motore di crescitaNuovi materiali educativi per potenziare le attività nei nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali. Lezioni alle 9 per medie e superiori: in Francia la scienza del sonno entra nel confronto sulla scuolaIn Francia il dibattito sull’orario di ingresso a scuola è tornato al centro dell’attenzione dopo la pubblicazione su «Le Monde» di un appello che...