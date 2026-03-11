Lezioni alle 9 per medie e superiori | in Francia la scienza del sonno entra nel confronto sulla scuola

In Francia, le lezioni delle medie e delle superiori iniziano alle 9 del mattino, in seguito a un appello pubblicato su «Le Monde» che propone di adottare questa ora come orario standard per le scuole. Il dibattito sull’orario di ingresso a scuola si è riacceso, coinvolgendo gli istituti di diverso livello e attirando l’attenzione sul tema. La questione riguarda il momento di inizio delle lezioni nel sistema scolastico francese.

In Francia il dibattito sull’orario di ingresso a scuola è tornato al centro dell’attenzione dopo la pubblicazione su «Le Monde» di un appello che chiede di fare delle 9 del mattino la soglia di riferimento nazionale per l’avvio delle lezioni nel collège e nel lycée. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

