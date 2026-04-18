La scaletta del concerto di Marracash stasera a Milano | orari canzoni e ospiti del Marra Block Party
Stasera a Milano si svolge il Marra Block Party, un evento organizzato in Barona che vede protagonista il rapper Marracash. L'artista si esibirà sul palco per celebrare il disco di diamante
Questa sera, sabato 18 aprile, Marracash sarà il protagonista del Marra Block Party, l'evento in Barona con cui celebrerà il disco di diamante FIMI di "Persona". Qui gli orari, gli ospiti sul palco e la possibile scaletta.🔗 Leggi su Fanpage.it
Disabile al concerto di Marracash a Milano: “Mi è stato impedito l’accesso alla Sky Box che avevo pa
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Temi più discussi: Marracash: ospiti, orari e possibile scaletta del concerto del Marra Block Party a Milano; Marracash torna alla Barona sabato 18 aprile. Sold out, strada chiusa, line up con i giovani del quartiere.; Alle origini di Marracash: la playlist; Blanco, che scaletta porterà live nel nuovo tour?.
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