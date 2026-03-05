Milano la lunga coda per acquistare i biglietti del ' Marra Block Party' di Marracash

A Milano, numerosi fan sono in fila all’esterno del locale Barrio’s Live nel quartiere di Barona per acquistare i biglietti del 'Marra Block Party' di Marracash. La coda si estende lungo la strada, con persone che aspettano pazientemente di entrare. L’evento, previsto per una data futura, sta attirando molta attenzione tra gli appassionati di musica rap.

Lunghe file all’esterno del locale ‘Barrio’s Live’ del quartiere milanese di Barona, dove il rapper Marracash ha messo in vendita i biglietti del ‘Marra Block Party‘, un concerto-evento in programma sabato 18 aprile 2026 nel quartiere Barona, in via Enrico De Nicola, area legata alle origini dell’artista. Il progetto prevede che il ricavato della vendita dei biglietti venga destinato ad attività sociali e alla riqualificazione di strutture scolastiche e sportive del quartiere. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

