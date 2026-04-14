Nella cerimonia di introduzione alla Rock & Roll Hall of Fame del 2026, tra i nuovi membri della categoria principale ci sono anche gli Oasis. La decisione di includere il gruppo rappresenta un momento atteso da tempo dagli appassionati, considerando la loro influenza nella scena musicale degli anni ’90 e i successi commerciali che hanno ottenuto. L’evento si terrà nel mese di dicembre e vedrà la celebrazione di vari artisti scelti per il loro contributo al panorama musicale.

Rock & Roll Hall Of Fame 2026: tra gli artisti che saranno introdotti il prossimo dicembre, nella categoria principale figurano gli Oasis. I fratelli Gallagher sono arrivati nel gruppo finale di otto artisti, che comprende Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Joy DivisionNew Order, Sade, Luther Vandross e Wu-Tang Clan. A selezionarli una giuria composta da oltre 1.200 artisti, storici e professionisti del settore. Nella categoria Early Influence compaiono Fela Kuti, Gram Parsons, Queen Laifah, MC Lyte e Celia Cruz. La sezione Musical Excellence vede Rick Rubin, Linda Creed, Arif Mardin e Jimmy Miller. Ed Sullivan sarà insignito postumo del Premio Ahmet Ertegun.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Rock & Roll Hall Of Fame 2026: tra i membri ci sono (finalmente) gli Oasis

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