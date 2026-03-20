La cantante colombiana è stata annunciata tra i diciassette artisti nominati per l’ingresso nella Rock & Roll Hall Of Fame, diventando la prima artista del suo paese a ricevere questa candidatura. Dopo la notifica, ha commentato di aver pensato si trattasse di uno scherzo. La nomina è stata resa pubblica lo scorso mese e ha suscitato attenzione nel mondo della musica.

Shakira è tra i diciassette artisti nominati per l’ingresso nella Rock & Roll Hall Of Fame, che sono stati annunciati lo scorso mese, divenendo la prima artista colombiana a ricevere la candidatura. Shakira prese in mano la chitarra per la prima volta, realizzando brani rock intimi come Estoy Aquí e Inevitable, sperimentando un suono che pochi facevano nella scena tropicale colombiana. A distanza di trentacinque anni dal debutto, nel corso de quali è divenuta la regina della musica latina raggiungendo la vetta della Classifica Billboard, divenendo la prima artista latina a conquistare il gradino più alto del podio. Riguardo alla nomination ha raccontato: “Pensavo che qualcuno stesse scherzando con me. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Shakira riflette sulla nomination nella Rock’N’Roll Hall Of Fame: “Pensavo fosse uno scherzo”

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