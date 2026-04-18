La Russia minaccia quattro aziende italiane dopo l’intesa Meloni-Zelensky

Dopo l’accordo tra il governo italiano e quello ucraino, la Russia ha diffuso elenchi di quattro aziende italiane coinvolte nella fornitura di componenti per droni destinati all’Ucraina. La pubblicazione di questi elenchi rappresenta un nuovo capitolo nelle azioni di pressione di Mosca contro le imprese europee. La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di tensioni tra Russia e Occidente legato al conflitto in Ucraina.

La pubblicazione da parte russa di elenchi di aziende europee coinvolte nella produzione o fornitura di componenti per droni destinati all’Ucraina segna un nuovo salto della campagna ibrida della Russia all’Occidente. In un post su Telegram, il ministero della Difesa russo ha diffuso mercoledì nomi e indirizzi di imprese attive nella catena di approvvigionamento dei sistemi senza pilota, accompagnando la lista con la definizione implicita di potenziali obiettivi. Una linea poi rilanciata pubblicamente su X da Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, che ha ribadito come tali aziende possano essere considerate bersagli legittimi in quanto parte dello sforzo bellico ucraino.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La Russia minaccia quattro aziende italiane dopo l’intesa Meloni-Zelensky Notizie correlate Meloni riceve Zelensky: “L’Occidente diviso è un regalo alla Russia”. Intesa Roma-Kiev per la produzione di droniAvanti con le sanzioni a Mosca e il finanziamento a Kiev, nella prospettiva di una futura collaborazione tra Italia e Ucraina nel settore della... Biennale di Venezia nel caos, minaccia Ue dopo l’invito alla Russia: “Finanziamenti a rischio”. E Zelensky attaccaRoma – La Commissione Europea minaccia di ritirare i fondi alla Biennale Arte di Venezia per la partecipazione della Russia. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Zelensky parla di un trilaterale a breve con Usa e Russia; Russia pubblica lista aziende Ue che forniscono droni all'Ucraina | Medvedev: Possibili obiettivi; Piantedosi: La minaccia eversiva è reale, non va ignorata | Sbarchi diminuiti del 37%. Trump e Netanyahu contestati, Orbàn e Meloni sconfitti, Putin e Zelensky isolati, Erdogan e Milei accerchiati. Il sovranismo è finito No, ma il mood è cambiato e la stagione che si apre sarà molto differente perché molte leadership nazionaliste sono costrette a - facebook.com facebook Dopo la frattura con Trump, Meloni accoglie Zelensky Niscemi, 13 indagati per la frana Arriva l’app europea per la verifica dell’età online Serata di Champions . Ascolta la puntata tinyurl.com/4czzvnsh . #Trump #Meloni #Zelensky #Niscemi #App x.com