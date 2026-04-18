La Russia ha pubblicato gli indirizzi delle fabbriche in Europa che aiutano l’Ucraina c’è anche l’Italia | Sono possibili obiettivi militari

La Russia ha reso pubblici gli indirizzi di alcune fabbriche in Europa che producono o forniscono componenti per droni destinati all’Ucraina. Tra i luoghi indicati c’è anche l’Italia e l’elenco si conclude con un avviso sulla possibilità che questi obiettivi possano essere considerati militari. La lista contiene dettagli sugli indirizzi e sui soggetti coinvolti nella produzione di materiale che, secondo le autorità russe, viene utilizzato in operazioni militari.

La Russia ha pubblicato un elenco di fabbriche europee coinvolte nella produzione o fornitura di componenti per droni destinati all’Ucraina. In un post su Telegram, il ministero della Difesa russo ha diffuso mercoledì nomi e indirizzi di imprese attive nella catena di approvvigionamento dei sistemi senza pilota, accompagnando la lista con la definizione implicita di potenziali obiettivi. Una linea poi rilanciata pubblicamente su X da Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, che ha ribadito come tali aziende possano essere considerate bersagli legittimi in quanto parte dello sforzo bellico ucraino. C’è anche l’Italia:...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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