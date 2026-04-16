Possibili obiettivi Mosca pubblica una lista di target in Europa e in Italia

La Russia ha diffuso una lista di obiettivi in Europa e in Italia, indicando aziende che producono componenti per droni utilizzati in Ucraina. Il ministro della Difesa russo ha pubblicato i nomi di alcune di queste aziende, senza fornire ulteriori dettagli, e ha dichiarato che i droni vengono impiegati in attacchi sul territorio russo. La mossa ha suscitato reazioni da parte delle autorità italiane e europee.

La Russia è tornata a minacciare l’Unione europea tramite il suo ministro della Difesa, che ha pubblicato una lista di indirizzi di aziende, anche in Italia, che producono componenti per droni inviati, poi, in Ucraina “per attacchi sul territorio russo ”. Il ministero sostiene che alcuni Paesi dell’Ue a marzo hanno aumentato la produzione e la fornitura di UAV all'Ucraina e questo, secondo Mosca, rappresenta un coinvolgimento diretto che trasforma i Paesi dell'Unione Europea in una vera e propria retrovia strategica per l'Ucraina. Sono minacce che Mosca lancia all’Europa nei giorni in cui Volodymyr Zelensky è in viaggio in Unione europea per incontrare i leader europei: ieri è stato ospitato da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi per mettere le basi di una partnership per i droni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Possibili obiettivi”. Mosca pubblica una lista di target in Europa e in Italia Notizie correlate Leggi anche: Vice Yildiz: due obiettivi concreti e una new entry nella lista di Comolli. Chi potrebbe sbarcare a Torino in questa sessione I missili Usa sulle bimbe di Minab. Perché l’istituto era nella lista dei target?La guerra grande I senatori democratici scrivono al capo del Pentagono Pete Hegseth: «Grave preoccupazione». Contenuti e approfondimenti Possibili obiettivi. Mosca pubblica una lista di target in Europa e in ItaliaMosca mette nel mirino aziende che in Ue e nel Regno Unito producono componenti per droni da inviare in Ucraina ... ilgiornale.it Russia pubblica lista aziende Ue che forniscono droni all’Ucraina | Medvedev: Possibili obiettivi militariRussia minaccia le aziende in Ue, compresa l'Italia, che producono droni per l'Ucraina, Ministero pubblica elenco indirizzi come Possibili obiettivi militari ... ilsussidiario.net