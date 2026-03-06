Le forze dell’ordine sono state mobilitate per sorvegliare siti e fabbriche nel Golfo della Spezia, una zona caratterizzata da condizioni morfologiche e logistiche particolari. Questa area ospita numerosi presidi di interesse strategico nazionale legati al comparto della difesa. Le autorità mantengono alta l’attenzione sulla sicurezza in questa regione, dove obiettivi militari sono sotto costante controllo.

Massima attenzione. E diversamente non potrebbe essere, considerando le particolari condizioni morfologiche e logistiche del Golfo della Spezia, autentico incubatore di presenze militari e di presidi di interesse strategico nazionale per il comparto difesa. Nei giorni scorsi, quindi a poche ore di distanza dalle prime operazioni congiunte Stati Uniti-Israele sul territorio iraniano, il questore della Spezia Sebastiano Salvo, muovendosi sulla base delle indicazioni emerse durante il Comitato nazionale ordine e sicurezza, ha diramato un’ordinanza indirizzata ai vertici delle forze dell’ordine. La raccomandazione è quella di alzare l’asticella... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Obiettivi militari sotto controllo. Forze dell’ordine mobilitate per sorvegliare siti e fabbriche

Groane sotto controllo: hashish, patente falsa e 30 con precedenti nel mirino delle forze dell’ordine.Un’intensa operazione di controllo del territorio è stata condotta martedì 17 febbraio nelle aree urbane del Parco delle Groane, coinvolgendo i...

Giorgia Meloni a sorpresa dai militari e forze dell'ordine a Rogoredo: "Volevo ringraziarvi"Visita a sorpresa alla stazione di Rogoredo per Giorgia Meloni, a Milano per l'inaugurazione delle Olimpiadi Milano Cortina.

Altri aggiornamenti su Obiettivi militari.

Temi più discussi: Obiettivi militari sotto controllo. Forze dell’ordine mobilitate per sorvegliare siti e fabbriche; Attacco all’Iran, in Italia rafforzata sicurezza intorno a obiettivi sensibili: ecco quali; Attacco Usa-Israele a Iran. Trump non arretra. Dubbi in Senato e appello dei vescovi Usa alla diplomazia; Rivista Italiana Difesa - shownews - Guerra all'Iran: il punto sulle operazioni e una prima analisi.

Allerta Italia, 28mila obiettivi sotto controlloL’Italia alza il livello di guardia dopo l’escalation in Iran e nel Medio Oriente. Il dispositivo di sicurezza interna è stato aggiornato con misure straor ... tecnoandroid.it

Fase 2 dell'offensiva contro l'Iran: come cambiano controllo aereo e arsenaliL'operazione multilaterale ha ridotto i lanci nemici e apre una fase di colpi mirati in profondità: rivelazioni dai vertici militari e il bilancio di una nave affondata ... notizie.it

FOTO | Il fronte della guerra, in Libano oltre 300 mila persone hanno lasciato le loro case. Dall’inizio dell’offensiva militare in Iran, oltre 320 obiettivi di Hezbollah sono stati colpiti dalle forze militari israeliane in Libano. #ANSA https://www.ansa.it/sito/photogalle - facebook.com facebook

Schematizzando, possiamo dire che l’Iran ha bombardato vari tipi di obiettivi, tra cui: basi militari, ambasciate, infrastrutture energetiche. Attraverso le mappe abbiamo mostrato dove sono avvenuti i bombardamenti principali, per categoria: x.com