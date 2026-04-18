Nella puntata più recente del programma televisivo, la Ruota della Fortuna si è conclusa con largo anticipo rispetto alla durata prevista. La conduttrice Maria De Filippi è stata protagonista di alcuni cambiamenti nel palinsesto, mentre Gerry Scotti, noto per le sue trasmissioni che di frequente superano gli orari stabiliti, ha partecipato alla trasmissione. La puntata ha registrato un’interruzione anticipata, suscitando commenti tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Gerry Scotti è ormai famoso per essere il tiratardi della televisione italiana. Le sue trasmissioni sforano impunemente, e costantemente, gli orari fissati dal palinsesto. Chi vuol essere milionario è quasi una trasmissione notturna e, più che un access time, La Ruota della Fortuna è uno show che procede ben oltre la prima serata. È sempre così, tranne quando arriva il momento di lasciare il posto alla regina di Mediaset Maria De Filippi, che il sabato sera torna su Canale5 con il Serale di Amici. Perché La Ruota della Fortuna chiude prima. Alle 21:20 in punto, Gerry Scotti e Samira Lui hanno salutato gli spettatori. È un vero avvenimento per La Ruota della Fortuna che, solitamente, non chiude i battenti prima delle ore 22:00, cosa che indispettisce parecchio tutti coloro che arrivano dopo.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna finisce in largo anticipo, la colpa è di Maria De Filippi

Notizie correlate

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti chiude prima per Maria De Filippi e l’abito di Samira è un omaggioNella puntata del 21 marzo 2026 de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti chiude in anticipo, aprendo la strada ad Amici di Maria De Filippi.

La Ruota della Fortuna, cambia la messa in onda: precedenza a Maria De FilippiLa puntata del sabato sera de La Ruota della Fortuna non può essere come tutte le altre.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: La ruota della fortuna: Jackpot: in tournée Video; La ruota della fortuna: Stefania torna alla Ruota delle Meraviglie Video; La ruota della fortuna: La Ruota delle Meraviglie di Stefania Video; La ruota della fortuna: Venerdì 10 aprile Video.

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti supereroe stravolge Samira Lui: E’ stupendo, ma il nuovo format fallisceSsabato 18 aprile 2026, La Ruota della Fortuna si è trasformata ne La seconda chanche, con valori davvero bassi. Tante battute tra Gerry Scotti e Samira Lui ... libero.it

La Ruota della Fortuna, Samira Lui come Malgioglio e Gerry la punzecchia: Sono come i mieiTra stoccate leggere, look che fanno parlare e una partita piena di colpi di scena, la puntata del 17 aprile de La Ruota della Fortuna tiene incollati ... dilei.it

UN MISILMERESE ALLA RUOTA DELLA FORTUNA Nella puntata di martedì sera il nostro concittadino Giuseppe Cinisi ha vissuto una bellissima esperienza alla Ruota della Fortuna, fatta di emozioni, sorrisi e tanta adrenalina! La fortuna però… questa v - facebook.com facebook