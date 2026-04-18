In un appartamento nel cuore di Madrid, gli inquilini si riuniscono nel salotto di Alberto per discutere del rinnovo del vano ascensore. La riunione di condominio si svolge tra confronti diretti e alcune tensioni, riflettendo le dinamiche quotidiane tra vicini. L’incontro si svolge senza particolari imprevisti, con i partecipanti che si alternano nel parlare e nel dibattere sui vari punti all’ordine del giorno.

Gli inquilini di un condominio nel centro di Madrid si riuniscono nel salotto di Alberto per quella che dovrebbe essere La riunione di condominio in cui discutere del rinnovo del vano ascensore. Tutti sono d’accordo nel cambiarlo e la discussione, senza nessun pare contrario, si chiude in in batter d’occhio. O almeno così pensavano tutti. Alberto infatti annuncia che affitterà il suo appartamento a Joaquín, un collega informatico che partecipa a un programma di reinserimento lavorativo, in quanto affetto da un disturbo mentale non meglio specificato. Da quel momento, i proprietari degli altri alloggi cominciano a temere che il nuovo arrivato possa causare problemi più o meno gravi alla sicurezza e alla quiete comune, cercando di scoprire di più sull’effettivo handicap di Joaquin e cominciando a litigare progressivamente tra loro.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La riunione di condominio: una commedia come specchio impietoso della società – Recensione

Notizie correlate

Enrico Tagliafferri: “C’era una volta la voglia di divertirsi. La crisi della discoteca? Specchio della società”Firenze, 11 febbraio 2026 - Aveva sedici anni quando ha messo per la prima volta le mani su un mixer.

Ella McCay: una sgangherata commedia drammatica nel mondo della politica – RecensioneNel pieno dei suoi trent’anni, nel 2008 Ella McCay sta per diventare la più giovane governatrice di uno stato americano.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Si parla di: 'La riunione di condominio' un film che chiude tutti in una stanza.

La riunione di condominio: una commedia come specchio impietoso della società – RecensioneAl centro de La riunione di condominio un'accesa discussione sull'accettare o meno l'arrivo di un un nuovo inquilino. superguidatv.it

La riunione di condominio: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Sky Cinema UnoLa riunione di condominio film su Sky Cinema Uno: il dramma ambientato in un condominio di Madrid che esplora pregiudizi e conflitti sociali. maridacaterini.it