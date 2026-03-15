Senago la nuova Casa di Comunità sarà operativa entro giugno

A Senago, la Casa di Comunità di via Da Vinci sarà pronta e funzionante entro giugno. L’apertura di questa struttura rappresenta un passo importante per il servizio sanitario locale, che si prepara ad accogliere i cittadini nella nuova sede. La struttura, situata in via Da Vinci, sarà operativa entro la fine del prossimo mese.

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