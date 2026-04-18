La rinascita della pallanuoto | Vogliamo avvicinare i giovani a questo sport di grande tradizione

La pallanuoto a Riccione sta vivendo un momento di rinnovamento, con un focus particolare sull’attrazione dei giovani verso questo sport di lunga tradizione. Attualmente, nel campionato di Serie C della stagione 2025-2026, si disputa una competizione con una formazione composta principalmente da atleti molto giovani e promettenti. La crescita del movimento si riflette anche nel numero di iscrizioni e nel coinvolgimento delle nuove generazioni.

di Loriano Zannoni Passato, presente e futuro s’intrecciano nella pallanuoto riccionese. Il movimento è in crescita, guarda lontano e intanto, nell’attualità della stagione 2025-2026, si gioca un campionato di Serie C con una squadra giovanissima, di grande prospettiva. Il tutto con al timone mister Luca Bellavista, anche referente tecnico della sezione pallanuoto della Polisportiva Riccione. La pallanuoto a Riccione ha attraversato periodi differenti, ma è ben presente nell’anima della città. "Mi son trovato a iniziare questo percorso nella pallanuoto abbastanza casualmente – dice proprio Bellavista –. Da giocatore, poi anche da giocatore – allenatore.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La rinascita della pallanuoto: "Vogliamo avvicinare i giovani a questo sport di grande tradizione" Notizie correlate "Se vogliamo bene a questo sport serve chiarezza": la relazione di Gravina su come salvare il sistema calcioIl documento integrale che il presidente dimissionario della Figc ha divulgato malgrado l'annullamento dell'audizione alla Commissione Cultura,... LIVE Italia-USA, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: vincere per avvicinare la qualificazioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-USA, World Cup pallanuoto 2026, il Settebello...