Se vogliamo bene a questo sport serve chiarezza | la relazione di Gravina su come salvare il sistema calcio

Da gazzetta.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente dimissionario della Figc ha pubblicato un documento in cui analizza le criticità del sistema calcio e propone alcune soluzioni. Nel testo si evidenzia l’importanza di una maggiore trasparenza e di interventi concreti per garantire la stabilità del settore. La relazione include dati e proposte operative, con l’obiettivo di migliorare la gestione e prevenire future crisi. La pubblicazione arriva in un momento di tensione e discussione tra le parti coinvolte.

Il documento integrale che il presidente dimissionario della Figc ha divulgato malgrado l'annullamento dell'audizione alla Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei deputati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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