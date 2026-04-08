Il presidente dimissionario della Figc ha pubblicato un documento in cui analizza le criticità del sistema calcio e propone alcune soluzioni. Nel testo si evidenzia l’importanza di una maggiore trasparenza e di interventi concreti per garantire la stabilità del settore. La relazione include dati e proposte operative, con l’obiettivo di migliorare la gestione e prevenire future crisi. La pubblicazione arriva in un momento di tensione e discussione tra le parti coinvolte.

Il documento integrale che il presidente dimissionario della Figc ha divulgato malgrado l'annullamento dell'audizione alla Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei deputati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Se vogliamo bene a questo sport serve chiarezza": la relazione di Gravina su come salvare il sistema calcio

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Temi più discussi: Le dimissioni di Gravina, un atto di chiarezza. Dopo serve il coraggio; Il giorno dopo la disfatta degli azzurri LIVE BLOG; Abete, Malagò, Allegri, Mancini: con il toto-nomi siamo partiti malissimo, ma vogliamo tornare ai Mondiali o no?; Gravina e le dimissioni, il giorno dopo: da sto bene alle reazioni in politica.

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Gravina lascia e lancia l'allarme: Sistema economicamente insostenibile. La mia ricetta per salvarloL'aveva promesso e ora è arrivato. Gabriele Gravina ha vivisezionato il calcio italiano analizzandone problemi e criticità nero su bianco. Nel lungo documento redatto dal presidente Figc uscente (che ... msn.com

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Renzo #Ulivieri a Repubblica: “ #Gravina sempre corretto con noi allenatori: ci hai aiutato a tutelare i nostri diritti. Non avrei problemi ad andare a casa: siamo tutti volontari ma son stato rieletto col 72% dei voti. Della Nazionale importa davvero ai club Ho mol x.com