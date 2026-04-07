Benvenuti alla cronaca in diretta della partita tra Italia e Stati Uniti valida per la World Cup di pallanuoto 2026. La sfida si svolge oggi, con l'obiettivo per la squadra italiana di ottenere la seconda vittoria consecutiva. Seguiremo in tempo reale l’andamento della partita, aggiornando sui marcatori e le azioni salienti. Per aggiornamenti costanti, cliccate sul link dedicato alla diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-USA, World Cup pallanuoto 2026, il Settebello vuole la seconda vittoria consecutiva. Cinico, forte in difesa e con alcune trame offensive di alto livello. Il nuovo Settebello batte 12-10 i campioni del mondo della Spagna nella prima giornata del girone preliminare della World Cup, in svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia. Sfida bellissima, per intensità, tensione in acqua e qualità. Sfida sempre in equilibrio. Il botta e risposta tra Carnesecchi, il migliore tra il Settebello, e Granados vale il 9-9 a metà del quarto tempo. Di Somma va a realizzare con un diagonale al fulmicotone ma subito dopo viene espulso per gioco aggressivo; sale un po’ l’ansia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-USA, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: vincere per avvicinare la qualificazione

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LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: squadre in acquaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:31 Gli azzurri si posizionano sulla linea di fondo per lo sprint iniziale.

Temi più discussi: LIVE Italia-USA, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: sfida da non sbagliare; Pallanuoto, via alla World Cup: Settebello a caccia della Final Eight; Milano - FIG World Cup Ginnastica Ritmica - AA Squadre (5 cerchi); World Cup, il Settebello parte bene: 12-10 alla Spagna.

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Italia-USA oggi, World Cup pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, martedì 7 aprile, il Settebello proseguirà il proprio cammino nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di ... oasport.it

Buona la prima per il Settebello nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile in quel di Alessandropoli. La squadra di Sandro Campagna si impone per 12 a 10 contro la Spagna campione del mondo in carica dopo una gara combattuta nel Gi - facebook.com facebook

Thomas Ceccon glielo aveva strappato lo scorso ottobre nella World Cup di Toronto x.com