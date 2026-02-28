Emma Aicher si impone nel superG di Soldeu, conquistando il suo quinto successo in Coppa del Mondo e il terzo nella specialità. La giornata è negativa per l’Italia, con poche atlete che riescono a brillare, ma la francese Goggia si conferma al comando della classifica generale. La gara si è svolta senza particolari incidenti, con la tedesca che ha dimostrato una grande sicurezza in pista.

Emma Aicher domina il primo dei superG in programma a Soldeu. Una prova di forza schiacciante quella della tedesca, che centra il suo quinto successo della carriera in Coppa del Mondo, il terzo nella specialità. Una vittoria netta quella di Aicher, che ha rifilato distacchi importanti a tutte le avversarie. La 22enne nata a Sundsvall in Svezia è stata eccezionale nella parte alta, dove ha fatto la differenza nel tratto di puro scorrimento, portandosi dietro grande velocità. Aicher ha poi tenuto bene nella parte dei curvoni più tecnici, scatenandosi poi ancora nel tratto finale. Si diceva di distacchi importanti ed infatti Alice Robinson è seconda al traguardo con ben 88 centesimi di ritardo dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Emma Aicher fa il vuoto nel superG di Soldeu. Giornata storta per l’Italia, ma Goggia resta leader

