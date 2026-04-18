La Regione Toscana rifinanzia monitoraggio e contrasto alla vespa velutina

La Regione Toscana ha deciso di rifinanziare le attività di monitoraggio e contrasto alla vespa velutina, una specie aliena invasiva che minaccia l’apicoltura e la biodiversità locali. La decisione arriva in seguito alla valutazione della diffusione di questa vespa e prevede risorse aggiuntive per interventi mirati e per il sostegno alle misure di controllo. L’obiettivo è limitare la presenza dell’insetto e tutelare gli ecosistemi della regione.

FIRENZE – La Regione Toscana conferma e rafforza il proprio impegno nella lotta alla vespa velutina, specie aliena invasiva che rappresenta una grave minaccia per l’apicoltura e per la biodiversità. Con una nuova deliberazione, approvata nella seduta del 13 aprile, viene finanziata la prosecuzione del Piano di gestione anche per l’annualità 2026, nel solco delle azioni già avviate con successo nel triennio 2023–2025. Per il 2026 sono stati stanziati circa 131mila euro, destinati al monitoraggio capillare della presenza della specie sul territorio regionale, individuazione e distruzione dei nidi, formazione e aggiornamento degli operatori, coordinamento scientifico delle attività.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - La Regione Toscana rifinanzia monitoraggio e contrasto alla vespa velutina Notizie correlate Vespa velutina in Toscana, la Regione: "Risorse e strumenti per combatterla anche nel 2026"I risultati del piano di gestione 2023-2025 della vespa velutina sono stati illustrati oggi, mercoledì 18 febbraio, a Firenze. La Toscana conferma anche nel 2026 l’impegno nella lotta alla vespa velutinaLa Toscana è la seconda regione in Italia per numero di apicoltori commerciali,la terza per numero totale di apicoltori e la quarta per numero di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sicurezza sul lavoro, dalla Regione nuovi fondi per la formazione; Sfratti e carovita: la fotografia della crisi abitativa toscana; Cpr in Toscana, Piantedosi scrive al presidente della Regione: Centro ad Aulla; In breve. Lo stop del Gse sul ritiro energia e altre notizie. Nuove risorse contro la vespa velutinaTOSCANA: La Regione rifinanzia il piano di contrasto alla specie aliena che mette in pericolo l'apicoltura e la biodiversità: stanziati 131mila euro ... toscanamedianews.it Toscana, la Regione finanzia 12 progetti ricerca e sviluppo di multinazionaliFirenze, 5 marzo 2026 – Rafforzare la competitività del territorio e radicare le grandi imprese internazionali attraverso l'innovazione: questo l'obiettivo del bando da 14 milioni di euro della ... lanazione.it Presentato al Vinitaly, nello lo stand della Regione Toscana a ’Casa Toscana’, un passaggio definito ’storico’ per il Consorzio Vino... Leggi l'articolo #Toscana - facebook.com facebook Il bando è gestito da ARTI – Centri per l’impiego Regione Toscana x.com