La Regione omaggia Claudio Baglioni con l’onorificenza Calabria Straordinaria

Ieri pomeriggio a Catanzaro, presso la cittadella regionale Jole Santelli, si è svolto un incontro istituzionale per consegnare l’onorificenza “Calabria Straordinaria” a Claudio Baglioni. L’evento ha celebrato il contributo artistico e la carriera del cantautore, riconoscendo il suo ruolo nel panorama musicale. La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità regionali e di rappresentanti del mondo della cultura.

Si è tenuto ieri pomeriggio a Catanzaro, presso la cittadella regionale Jole Santelli, sede della Regione Calabria, l’incontro istituzionale in occasione della consegna dell’onorificenza speciale “Calabria Straordinaria” al valore artistico e alla carriera di Claudio Baglioni e ai concerti del.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Trento omaggia Claudio Baglioni con la “Farfalla del Trentino”Farà tappa anche nella nostra regione il “GrandTour LA VITA È ADESSO” di Claudio Baglioni, che il prossimo 2 settembre sarà a Trento, alla Trentino... Claudio Baglioni incanta Napoli: incontro con gli studenti e tappa del GrandTourIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Claudio Baglioni premiato dalla Regione: La Calabria è uno scrigno d’Italia · LaC News24; Claudio Baglioni a Catanzaro per il premio alla carriera: ad agosto tre concerti in Calabria; Omaggio a Claudio Baglioni: Occhiuto consegna il premio alla carriera; Claudio Baglioni premiato a Catanzaro. La Calabria abbraccia Claudio Baglioni: premio alla carriera dalla RegioneVenerdì 17 aprile la consegna del riconoscimento alla Cittadella regionale: Occhiuto omaggia l’eterno ragazzo di strada della mu ... zoom24.it Baglioni abbraccia la Calabria. «Questa regione può volare»L’artista in Cittadella riceve un riconoscimento per il suo legame con la nostra terra. Ad accoglierlo il presidente Occhiuto e i sindaci dei tre Comuni in cui si esibirà ad agosto. corrieredellacalabria.it Non è solo un premio alla carriera, ma il racconto di un amore nato tra i paradossi. Alla Cittadella di Catanzaro, il Presidente Roberto Occhiuto e i sindaci delle tre tappe calabresi del tour estivo, hanno omaggiato un Claudio #Baglioni inedito che, nel narrare u facebook Claudio Baglioni racconta il suo “GrandTour” alla Federico II. L'Artista ha incontrato studentesse e studenti in un dialogo aperto e intenso sul rapporto tra musica, bellezza e patrimonio culturale. @ClaudioBaglioni #cultura #arte #unina x.com