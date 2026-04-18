La Regione omaggia Claudio Baglioni con l’onorificenza Calabria Straordinaria

Da reggiotoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri pomeriggio a Catanzaro, presso la cittadella regionale Jole Santelli, si è svolto un incontro istituzionale per consegnare l’onorificenza “Calabria Straordinaria” a Claudio Baglioni. L’evento ha celebrato il contributo artistico e la carriera del cantautore, riconoscendo il suo ruolo nel panorama musicale. La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità regionali e di rappresentanti del mondo della cultura.

Si è tenuto ieri pomeriggio a Catanzaro, presso la cittadella regionale Jole Santelli, sede della Regione Calabria, l’incontro istituzionale in occasione della consegna dell’onorificenza speciale “Calabria Straordinaria” al valore artistico e alla carriera di Claudio Baglioni e ai concerti del.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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