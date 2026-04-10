Trento omaggia Claudio Baglioni con la Farfalla del Trentino

Il cantante Claudio Baglioni sarà a Trento il 2 settembre per un evento speciale. La data fa parte del suo tour “LA VITA È ADESSO”, che include anche una tappa nella regione. La serata si terrà alla Trentino Music Arena, dove si festeggeranno i quarant’anni dell’album “La vita è adesso, il sogno è sempre”. La manifestazione è stata denominata “Farfalla del Trentino” e rende omaggio all’artista.

Farà tappa anche nella nostra regione il “GrandTour LA VITA È ADESSO” di Claudio Baglioni, che il prossimo 2 settembre sarà a Trento, alla Trentino Music Arena, per celebrare i quarant’anni del noto album La vita è adesso, il sogno è sempre.Nel pomeriggio di giovedì 9 aprile, intanto, il noto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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