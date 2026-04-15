Claudio Baglioni incanta Napoli | incontro con gli studenti e tappa del GrandTour

Claudio Baglioni ha trascorso una giornata a Napoli, incontrando gli studenti e partecipando a una tappa del suo tour musicale. Durante l'evento, ha parlato con i giovani presenti, creando un momento di confronto diretto e spontaneo. La sua visita ha coinvolto diverse attività, tra cui un incontro pubblico e un'esibizione musicale, attirando l'attenzione di un pubblico vario e interessato.

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