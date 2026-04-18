La Promessa anticipazioni 19 aprile | Curro si isola Catalina allontana i gemelli

Il palazzo si trova ancora sotto shock per il tragico suicidio di Eugenia, evento che ha sconvolto tutti. In questo periodo, Curro si è isolato, mantenendo un silenzio che sembra difficile da attraversare. Nel frattempo, Catalina ha preso le distanze dai gemelli, allontanandoli dalla situazione e creando nuove tensioni tra i personaggi coinvolti. La soap opera continua a sviluppare i suoi intrecci, lasciando molti interrogativi senza risposta.

Mentre il Palazzo è ancora sotto shock per il suicidio di Eugenia, Curro si chiude in un silenzio impenetrabile. Intanto, Catalina prende una decisione drastica per salvare la salute di Adriano. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Curro è distrutto dalla morte di Eugenia e si affida solo ad Angela.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 19 aprile: Curro si isola, Catalina allontana i gemelli Notizie correlate La Promessa anticipazioni 15 aprile: Padre Samuel difende Petra, Catalina si finge malataEcco cosa accadrà nella puntata di domani: Maria continua ad accusare Petra per la possibile scomunica di Padre Samuel, Catalina confessa ad Adriano... Leggi anche: La promessa, anticipazioni al 7 febbraio: Catalina rivela ad Adriano che è il padre dei gemelli Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La Promessa, cosa succede nella puntata del 19 aprile: anticipazioni; La Promessa anticipazioni 16 aprile, Catalina nel panico: Eugenia con i gemellini da sola; La Promessa, anticipazioni dal 20 al 26 aprile 2026: Eugenia vuole togliersi la vita, Catalina lascia la tenuta; La Promessa anticipazioni 14 aprile, Martina indaga: cosa nascondono Jacobo e Lisandro?. La Promessa Anticipazioni 19 aprile 2026: Catalina costretta a una dura decisione per Adriano!Cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 19 aprile 2026? Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rete4. comingsoon.it La Promessa Anticipazioni 19 aprile 2026: Curro sotto shock!Anticipazioni La Promessa Puntata 19 aprile 2026 Rete4 Trama Episodio Curro distrutto per la tragica morte di Eugenia ... tvdaily.it Prossimamente a la grande accusa: Martina a Catalina, "sei una cattiva madre!!"... Ecco tutti i particolari: -->> https://www.tvsoap.it/2026/04/la-promessa-martina-a-catalina-sei-una-cattiva-madre-anticipazioni/ facebook