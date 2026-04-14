Nella puntata di domani, Maria continuerà a accusare Petra di una possibile scomunica di Padre Samuel, mentre Catalina confesserà ad Adriano di aver simulato un malore per impedire a Emilia di lasciare la tenuta. Padre Samuel difenderà Petra, mentre Catalina si fingerà malata per nascondere le sue azioni. La trama si svilupperà attraverso questi eventi, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle conseguenze.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani: Maria continua ad accusare Petra per la possibile scomunica di Padre Samuel, Catalina confessa ad Adriano di aver simulato un malore per impedire a Emilia di lasciare la tenuta. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: mentre Maria accusa Petra, il prete prende le difese della governante.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 15 aprile: Padre Samuel difende Petra, Catalina si finge malata

La Promessa anticipazioni 6 aprile: Maria sfida Petra, Samuel è in pericoloMaria affronta Padre Samuel per chiarire la misteriosa lettera del Vescovo, convinta che Petra nasconda qualcosa.

La Promessa anticipazioni 4 marzo: Petra scopre il bacio tra Maria e Padre SamuelEcco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Petra è sconvolta dopo aver visto il bacio segreto tra Padre Samuel e Maria.

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