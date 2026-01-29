La promessa anticipazioni al 7 febbraio | Catalina rivela ad Adriano che è il padre dei gemelli

Adriano scopre che i gemelli sono figli di Catalina. Durante un momento di intimità, lei gli rivela la verità che cambia tutto: lui è il padre dei bambini. La notizia scuote le loro vite e apre nuove questioni nel loro rapporto.

La promessa, anticipazioni dall'1 al 7 febbraio. Adriano trascorre del tempo con Catalina e i gemelli e lei gli rivela che è lui il loro padre. Manuel confida ad Adriano di essere il vero padre dei bambini, chiedendogli però di mantenere il segreto con Catalina. Petra si scusa con Samuel per aver perso il controllo, sopraffatta dal dolore legato al ricordo del figlio Feliciano. L’operazione riesce e Catalina dà alla luce un bambino. Il giorno seguente il medico torna a palazzo per visitare i neonati e la madre, che non si è ancora ripresa del tutto, e le somministra un’iniezione che la fa rinvenire, continuano le anticipazioni de La promessa. 🔗 Leggi su 2anews.it

La soap “La Promessa” si prepara a svelare un segreto importante.

La Promessa, anticipazioni settimanali dal 31 gennaio al 6 febbraio 2026: Adriano scopre di essere il padre dei gemelliAdriano scopre di essere il padre dei gemelli di Catalina: trame puntate La Promessa in onda su Rete 4 dal 31 gennaio al 6 febbraio. superguidatv.it

La Promessa febbraio 2026, trame e anticipazioniLa Promessa a febbraio 2026: trame e anticipazioni della soap spagnola in onda su Rete 4 dal lunedì alla domenica sera dalle ore 19:40. tvserial.it

«Voglio che tu scelga quale futuro desideri per noi, e ti prometto che rispetterò qualsiasi decisione prenderai. » Ecco cosa ci aspetta nella settimana dal 1° al 7 febbraio 2026 a La Promessa, l’appuntamento fisso di ogni sera su Rete4. Catalina affronta un part - facebook.com facebook