La promessa anticipazioni al 7 febbraio | Catalina rivela ad Adriano che è il padre dei gemelli

Da 2anews.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Adriano scopre che i gemelli sono figli di Catalina. Durante un momento di intimità, lei gli rivela la verità che cambia tutto: lui è il padre dei bambini. La notizia scuote le loro vite e apre nuove questioni nel loro rapporto.

La promessa, anticipazioni dall'1 al 7 febbraio. Adriano trascorre del tempo con Catalina e i gemelli e lei gli rivela che è lui il loro padre. Manuel confida ad Adriano di essere il vero padre dei bambini, chiedendogli però di mantenere il segreto con Catalina. Petra si scusa con Samuel per aver perso il controllo, sopraffatta dal dolore legato al ricordo del figlio Feliciano. L’operazione riesce e Catalina dà alla luce un bambino. Il giorno seguente il medico torna a palazzo per visitare i neonati e la madre, che non si è ancora ripresa del tutto, e le somministra un’iniezione che la fa rinvenire, continuano le anticipazioni de La promessa. 🔗 Leggi su 2anews.it

la promessa anticipazioni al 7 febbraio catalina rivela ad adriano che 232 il padre dei gemelli

© 2anews.it - La promessa, anticipazioni al 7 febbraio: Catalina rivela ad Adriano che è il padre dei gemelli

Approfondimenti su Catalina Adriano

La Promessa, anticipazioni settimanali dal 31 gennaio al 6 febbraio 2026: Adriano scopre di essere il padre dei gemelli

La soap “La Promessa” si prepara a svelare un segreto importante.

La promessa, anticipazioni al 24 gennaio: Catalina rifiuta la proposta di Adriano

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Catalina Adriano

Argomenti discussi: La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 25 al 31 gennaio; La Promessa, le trame della settimana dal 26 gennaio all'1 febbraio; La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 26 al 31 gennaio; La Promessa: anticipazioni dal 26 al 31 gennaio! Catalina partorisce una bambina!.

la promessa anticipazioni alLa Promessa, anticipazioni settimanali dal 31 gennaio al 6 febbraio 2026: Adriano scopre di essere il padre dei gemelliAdriano scopre di essere il padre dei gemelli di Catalina: trame puntate La Promessa in onda su Rete 4 dal 31 gennaio al 6 febbraio. superguidatv.it

la promessa anticipazioni alLa Promessa febbraio 2026, trame e anticipazioniLa Promessa a febbraio 2026: trame e anticipazioni della soap spagnola in onda su Rete 4 dal lunedì alla domenica sera dalle ore 19:40. tvserial.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.