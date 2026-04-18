La professoressa pugliese derubata della carrozzina a Milano | appello per riaverla Valeria Scommegna 27 anni vive da sei mesi in Lombardia

Una giovane insegnante pugliese, residente da sei mesi in Lombardia, ha pubblicato un appello online per recuperare la sua carrozzina, che le è stata sottratta a Milano. La donna ha chiesto aiuto a chi potrebbe averla trovata o riconosciuta, spiegando di aver subito il furto e di aver bisogno del dispositivo per le sue esigenze quotidiane. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social network, dove sono state condivise le sue richieste.

La giovane professoressa ha rivolto un appello via web dopo avere subìto il furto della carrozzina: aiutatemi a ritrovarla. Le hanno rubato quello strumento fondamentale dall’androne del palazzo in cui vive a Milano, dopo essersi trasferita dalla Puglia alla Lombardia per lavoro. —– Di seguito un comunicato diffuso dal coordinamento nazionale docenti delle discipline dei diritti umani: Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profonda preoccupazione in merito alla vicenda che ha coinvolto la giovane docente di filosofia Valeria Scommegna, 27 anni, originaria di Barletta, vittima del furto della propria carrozzina, strumento indispensabile per la sua autonomia personale, professionale e relazionale.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - La professoressa pugliese derubata della carrozzina a Milano: appello per riaverla Valeria Scommegna, 27 anni, vive da sei mesi in Lombardia Notizie correlate La professoressa pugliese derubata della carrozzina a Milano: appello per ritrovarla Valeria Scommegna, 27 anni, vive da sei mesi in LombardiaDi seguito un comunicato diffuso dal coordinamento nazionale docenti delle discipline dei diritti umani: Il Coordinamento Nazionale Docenti della... L’appello di Valeria, 27 anni: “Mi hanno rubato la carrozzina nell’androne del palazzo, e ora come faccio? Aiutatemi a ritrovarla”Milano, 17 aprile 2026 – “Questa mattina mi è stata rubata la carrozzina, aiutatemi a ritrovarla. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La professoressa pugliese derubata della carrozzina a Milano: appello per ritrovarla; Bari-Venezia; Carburanti: ora vediamo se e quanto cala il costo, la situazione in Puglia ELENCO PREZZI; Taranto: il biglietto di scuse dopo il furto. La professoressa pugliese derubata della carrozzina a Milano: appello per ritrovarla Valeria Scommegna, 27 anni, vive da sei mesi in LombardiaIl Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profonda preoccupazione in merito alla vicenda che ha coinvolto la giovane docente di filosofia Valeria Scommegna, 27 anni ... noinotizie.it Valeria, prof di filosofia 27enne, derubata della carrozzina: «Non voglio soldi, aiutatemi a trovarla». L'appello al ladro, scatta la solidarietàValeria, una insegnante di Filosofia di 27 anni trasferitasi a Milano da sei mesi per lavoro, ha denunciato attraverso un video social il furto della sua carrozzina, avvenuto nell'androne ... ilmattino.it RTL 102.5. . Questo è il passaggio più toccante del videoappello diffuso da Valeria Scommegna, insegnante originaria di Barletta che si è trasferita a Milano per lavoro. Nel video, pubblicato giovedì 16 aprile su TikTok, racconta quanto accaduto: mentre si pr - facebook.com facebook