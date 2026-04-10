Gabriele Parpiglia, dopo aver collaborato per circa 17 anni con Alfonso Signorini in vari settori, ha deciso di sporgere due querele contro di lui. La motivazione di questa decisione è stata resa nota attraverso le sue dichiarazioni, in cui ha spiegato i motivi delle denunce. La vicenda riguarda rapporti professionali di lunga data e le motivazioni che hanno portato a questa scelta legale.

Per circa 17 anni Gabriele Parpiglia ha lavorato a stretto contatto con Alfonso Signorini, condividendo progetti importanti tra televisione, social e carta stampata. Un rapporto professionale lungo e continuativo che ha coinvolto esperienze come il Grande Fratello Vip, il settimanale Chi e diversi format editoriali e digitali. Negli ultimi anni, però, questo legame si è incrinato fino a trasformarsi in una vera e propria vicenda giudiziaria. Nel luglio 2025 Parpiglia ha infatti reso noto di aver depositato una denuncia nei confronti dell’ex direttore di Chi, segnando una rottura definitiva con il passato. Durante un intervento nel podcast The Table, il giornalista ha ricostruito la vicenda spiegando che i procedimenti legali sono due e che erano stati avviati prima ancora che esplodesse pubblicamente il caso legato a Fabrizio Corona. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Parpiglia choc su Signorini: “Ecco perché l’ho denunciato, ho fatto due querele”

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