Nel circuito ATP si discute su chi possa emergere come avversario stabile tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Recentemente, Arthur Fils ha commentato le performance di Rafa Jódar, affermando che colpisce in modo incredibile e diventerà molto forte. Questa dichiarazione ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli analisti, che cercano di capire quali giocatori possano inserirsi nel confronto tra i due protagonisti principali.

Nel circuito ATP ci si chiede chi possa inserirsi stabilmente nel confronto per il vertice tra Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il tennista italiano e quello iberico hanno indubbiamente monopolizzato la scena dal 2024 oggi, vincendo i tornei più importanti del panorama internazionale. Questa serie di vittorie ha portato anche a interrogarsi sull’effettiva qualità della top-10 in questo momento storico. Ecco che alcuni giocatori, della nuova generazione, vogliono farsi strada e lanciare la loro candidatura. Il francese Arthur Fils, superato un brutto infortunio alla schiena, è tornato a esprimere un tennis di alto livello, migliorato nel modo di stare in campo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La previsione di Arthur Fils: “Rafa Jódar colpisce in modo incredibile, diventerà molto forte”

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