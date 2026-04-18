La pretesa della ' regina della mutua' grazie al cognato funzionario in Regione | Portatemi all' ospedale San Luigi così salto la coda

Una donna, conosciuta come “la regina della mutua”, è stata coinvolta in un episodio in cui avrebbe chiesto di essere portata direttamente all’ospedale San Luigi con il suo cognato funzionario regionale, evitando così di attendere in fila al pronto soccorso. La donna sosteneva di essere sempre malata, ma si rifiutava di rispettare le normali procedure di accesso. Il caso è ora sotto esame dalle autorità competenti.

Sosteneva di stare sempre male, ma non voleva saperne di attendere il proprio turno al pronto soccorso. “Portatemi all’ospedale San Luigi, dove salto la coda”. Un’ex dipendente del Comune di Torino aveva preteso questo quando si è presentata al lavoro dicendo di aver bisogno di cure per essere.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Processo all'impiegata del Comune 'regina della mutua': viaggi, cene e manicure mentre è “malata”Diceva sempre di stare malissimo e spesso non andava al lavoro, ma neppure quand’era in mutua rinunciava alle sue passioni più grandi: gite, cene in... Accoltella il cognato in strada mentre torna a casa con la spesa: si salva grazie al giubbottoL'ha seguito e poi aggredito, mentre tornava a casa a piedi, con le buste della spesa.