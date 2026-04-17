Processo all' impiegata del Comune ' regina della mutua' | viaggi cene e manicure mentre è malata

In tribunale si svolge il processo contro un’impiegata comunale accusata di aver falsamente dichiarato malattia. Secondo le accuse, mentre era in aspettativa per motivi di salute, avrebbe continuato a partecipare a viaggi, cene e serate con amici, oltre a dedicarsi a trattamenti di bellezza e vendite di prodotti. La vicenda si concentra sulla presunta discrepanza tra le sue dichiarazioni di malattia e le sue attività durante il periodo di assenza dal lavoro.

Diceva sempre di stare malissimo e spesso non andava al lavoro, ma neppure quand’era in mutua rinunciava alle sue passioni più grandi: gite, cene in famiglia, serate danzanti e persino vendite di prodotti di bellezza per arrotondare lo stipendio. Solo da luglio 2022 a febbraio 2024, questa.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Affitta la casa della madre malata e abbandona il fratello disabile: a processoAffitta la casa dell’anziana madre, ricoverata in una residenza per anziani, e dove vive il fratello disabile, e finisce sotto processo per i reati... San Valentino: “Tra cene, fiori, regali e viaggi, spesa media di 152 euro”La soddisfazione di Confesercenti per l'impatto economico della ricorrenza, in provincia di Brindisi. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Processo all'impiegata del Comune 'regina della mutua': viaggi, cene e manicure mentre è malata; Inps, impiegato infedele intasca 200mila euro. Scoperto, va a processo; Processo Molinari a Sondrio, chiesti sette rinvii a giudizio; Insulti razzisti e frasi sessiste, Ilan Brauner ammesso all'abbreviato. Il suo meccanismo d’azione rallenta il processo di degenerazione dei muscoli e stimola la rigenerazione - facebook.com facebook Processo di Produzione del Caffè x.com