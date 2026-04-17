Processo all' impiegata del Comune ' regina della mutua' | viaggi cene e manicure mentre è malata

Da torinotoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In tribunale si svolge il processo contro un’impiegata comunale accusata di aver falsamente dichiarato malattia. Secondo le accuse, mentre era in aspettativa per motivi di salute, avrebbe continuato a partecipare a viaggi, cene e serate con amici, oltre a dedicarsi a trattamenti di bellezza e vendite di prodotti. La vicenda si concentra sulla presunta discrepanza tra le sue dichiarazioni di malattia e le sue attività durante il periodo di assenza dal lavoro.

Diceva sempre di stare malissimo e spesso non andava al lavoro, ma neppure quand’era in mutua rinunciava alle sue passioni più grandi: gite, cene in famiglia, serate danzanti e persino vendite di prodotti di bellezza per arrotondare lo stipendio. Solo da luglio 2022 a febbraio 2024, questa.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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