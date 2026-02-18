Turboden | avviata con successo la più grande pompa di calore al mondo

Turboden di Brescia ha messo in funzione con successo la più grande pompa di calore al mondo, destinata a produrre vapore per applicazioni industriali. La società, parte del gruppo Mitsubishi Heavy Industries, ha installato l’impianto in un grande stabilimento europeo, migliorando così l’efficienza energetica e riducendo le emissioni.

È bresciana la più grande pompa di calore al mondo. La società Turboden spa, quartier generale in città e parte del gruppo Mitsubishi Heavy Industries, ha infatti annunciato l'avvio (con successo) del più grande impianto del genere per la produzione di vapore, una soluzione innovativa progettata per decarbonizzare la generazione di vapore dall'industria. Il sistema è ora completamente operativo nella sede di Traun (Austria) di Delfort, leader globale nella produzione di carte speciali. Il progetto prevede una pompa di calore di grandi dimensioni combinata con un sistema di ricompressione meccanica del vapore (Mvr), capace di generare 12 MWth di vapore surriscaldato a 3,4 bar, con temperature che oscillano tra i 150 e i 180°C: il sistema recupera calore di scarto a bassa temperatura dal processo industriale e lo potenzia utilizzando elettricità priva di CO2.