Il vapore del futuro è Made in Italy | a Brescia la pompa di calore record che abbatte la CO2
A Brescia, una pompa di calore innovativa ha stabilito un record mondiale, abbattendo significativamente le emissioni di CO2. Questa tecnologia, creata da Turboden, parte del gruppo Mitsubishi Heavy Industries, mira a ridurre l’impatto ambientale dell’industria pesante. La pompa di calore più grande al mondo per la produzione di vapore rappresenta un passo avanti importante, grazie alla sua capacità di sostituire i metodi tradizionali con soluzioni più sostenibili. La sua installazione segna un cambiamento concreto nei processi industriali ad alta intensità energetica.
L’industria pesante compie un passo decisivo verso la decarbonizzazione e lo fa parlando italiano. È stata realizzata a Brescia la pompa di calore per la produzione di vapore più grande al mondo, un primato tecnologico firmato da Turboden (società del gruppo Mitsubishi Heavy Industries) che promette di rivoluzionare i processi produttivi ad alta intensità energetica. Un colosso per l’industria “green” Il sistema è stato consegnato a delfort, colosso austriaco specializzato nella produzione di carte speciali. Non si tratta solo di un primato dimensionale, ma di un cambio di paradigma: la nuova pompa di calore è progettata per sostituire integralmente le tradizionali caldaie a combustibile fossile. 🔗 Leggi su Newsagent.it
Industria cartaria: Turboden installa la pompa di calore più grande al mondo, -19.000 tonnellate di CO? all’anno.Turboden ha installato la più grande pompa di calore al mondo presso lo stabilimento Delfort, causando una significativa riduzione delle emissioni di CO2.
