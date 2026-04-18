La polizia in una settimana a Firenze ha arrestato 5 persone

Nella settimana appena trascorsa, le forze dell’ordine hanno effettuato controlli straordinari nel centro di Firenze. Durante questa operazione, sono state arrestate cinque persone. Le operazioni sono state mirate alla prevenzione di reati predatori, allo spaccio di sostanze stupefacenti e al rintraccio di cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale. I controlli si sono concentrati in diverse zone della città e hanno coinvolto vari agenti.

A seguito della “intensificazione dei controlli straordinari del territorio nel capoluogo toscano predisposti per la prevenzione dei reati predatori, dello spaccio di stupefacenti e finalizzati al rintraccio di cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale”, la Polizia di Stato, rende.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Tenta di rapire una bimba di un anno a Bergamo: arretato Notizie correlate Leggi anche: La polizia ha arrestato tredici persone in cinque giorni La polizia francese ha arrestato nove persone per sospetta frode da dieci milioni di euro sui biglietti del LouvreLa polizia francese, che sta indagando su una sospetta frode da dieci milioni di euro ai danni del Louvre, ha arrestato nove persone, tra cui due... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio a Firenze: la Polizia di Stato di Firenze arresta due uomini.; La festa della polizia a Firenze, il questore: Esserci sempre; Sicurezza integrata nelle città, oggi il convegno a Palazzo Ducale; Polizia, a Firenze in un anno arrestati 31 minorenni e denunciati 215. Firenze, controlli antidroga: cinque arresti in una settimana tra le Cascine e NovoliNell'ultima settimana, durante servizi straordinari di controllo del territorio a Firenze, la polizia ha arrestato cinque persone. L'attività si è concentrata in luoghi di aggregazione nelle zone del ... firenzepost.it Controlli straordinari della polizia a Firenze, 5 arresti in una settimanaNell'ultima settimana, durante servizi straordinari di controllo del territorio a Firenze, la polizia ha arrestato cinque persone. L'attività si è ... gonews.it Firenze, per un ex chef spunta l’ombra di altri due omicidi facebook Firenze ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE AUGURI AGLI ALLIEVI DEL CORSO “ASTRO II” SCUOLA MILITARE AERONAUTICA “GIULIO DOUHET” Il Giuramento del Corso “Astro II” della Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” segn x.com