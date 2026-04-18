La polizia in una settimana a Firenze ha arrestato 5 persone

Da firenzetoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella settimana appena trascorsa, le forze dell’ordine hanno effettuato controlli straordinari nel centro di Firenze. Durante questa operazione, sono state arrestate cinque persone. Le operazioni sono state mirate alla prevenzione di reati predatori, allo spaccio di sostanze stupefacenti e al rintraccio di cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale. I controlli si sono concentrati in diverse zone della città e hanno coinvolto vari agenti.

A seguito della “intensificazione dei controlli straordinari del territorio nel capoluogo toscano predisposti per la prevenzione dei reati predatori, dello spaccio di stupefacenti e finalizzati al rintraccio di cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale”, la Polizia di Stato, rende.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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