la polizia francese ha arrestato nove persone per sospetta frode da dieci milioni di euro sui biglietti del louvre

La polizia francese ha arrestato nove persone, tra cui due dipendenti del Louvre, perché sospettate di aver truffato il museo per oltre dieci milioni di euro attraverso la vendita di biglietti falsi. Gli agenti hanno trovato prove di una rete illecita che sfruttava il sistema di prenotazioni online per lucrare sui visitatori. Durante le perquisizioni, sono stati sequestrati computer e documenti che potrebbero chiarire i dettagli della frode.

La polizia francese, che sta indagando su una sospetta frode da dieci milioni di euro ai danni del Louvre, ha arrestato nove persone, tra cui due membri dello staff. «Sulla base delle informazioni a disposizione del museo, sospettiamo l’esistenza di una rete che organizza frodi su larga scala», ha dichiarato un portavoce del museo all’ Agence France-Presse. Come riportato dalla procura di Parigi, tra gli arrestati ci sono due dipendenti, diverse guide turistiche e una persona sospettata di essere l’ideatore del raggiro. Le Parisien ha riferito che la sospetta frode ha coinvolto guide turistiche che avevano preso di mira gruppi di visitatori cinesi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Quattro uomini e cinque donne sono finiti in manette due giorni fa, coinvolti in una maxi-truffa sui biglietti del Louvre e di Versailles.

