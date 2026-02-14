La polizia ha arrestato tredici persone in cinque giorni

La polizia di Stato ha portato in manette tredici persone in soli cinque giorni, a causa di vari reati commessi in città. Durante le operazioni, agenti hanno sequestrato droga, armi e hanno individuato alcune persone ricercate da tempo. Un sospettato è stato arrestato mentre tentava di scappare dopo un furto in un negozio del centro.

La polizia di Stato ha arrestato ben tredici persone nell’arco di cinque giorni. I capi d’accusa sono diversi: spaccio di sostanze stupefacenti, furto, rapina, detenzione di armi e anche un’evasione dagli arresti domiciliari. Gli arresti per spaccio sono sei. In via Marco Polo è stato arrestato un cittadino marocchino senza fissa dimora, trovato con 4,77 grammi di cocaina e 95 euro in contanti. A Sant’Agata Bolognese un italiano è finito in manette per spaccio, ricettazione e detenzione illegale di armi: sequestrati oltre un chilo di cocaina e una pistola semiautomatica con le rispettive munizioni, risultata rubata a Bondeno nel novembre 2024.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

La polizia francese ha arrestato nove persone, tra cui due dipendenti del Louvre, perché sospettate di aver truffato il museo per oltre dieci milioni di euro attraverso la vendita di biglietti falsi.

La polizia di Stezzano ha deciso di chiudere un bar del centro per cinque giorni.

Maltratta la ex compagna, arrestato a Novara un pregiudicato 25enneLa donna, 45 anni, è stata anche minacciata con cocci di bottiglia. L'uomo non ha rispettato il divieto di avvicinamento. Condotto in carcere. rainews.it

Milano, contrasto allo spaccio di stupefacenti: un arresto e un indagatoMILANO (ITALPRESS) – Ieri a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 44 anni, con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le ore 21, gli a ... msn.com

#Napoli - Arrestato dalla Polizia di Stato un minore della provincia di #Caserta che aveva giurato fedeltà ad #ISIS Progettava e condivideva su web e social fabbricazione dí esplosivi per eventuali attentati. #Cronaca #StatoIslamico #Giovani #PoliziaDiStato # facebook