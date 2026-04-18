La pista per le bici a Colombiera | Deve essere riaperta al più presto

La chiusura della pista ciclabile vicino al centro sportivo di Colombiera continua a suscitare discussioni tra residenti e utenti. La strada, frequentata da giovani come punto di incontro e svago, rimane chiusa da diverso tempo. La questione sulla riapertura è al centro di diverse richieste, mentre le autorità non hanno ancora fornito una data certa per la riapertura. La situazione ha generato un acceso dibattito tra chi chiede una riapertura immediata e chi ne sottolinea la necessità di interventi di sicurezza.

Non si placa la polemica sulla chiusura della pista per le bici accanto al centro sportivo di Colombiera, utilizzata dai ragazzi come spazio di aggregazione. Dopo il chiarimento dell’amministrazione Cecchinelli, che ha specificato di come si tratti di "un’opera realizzata da un soggetto privato su un terreno privato" ma anche di aver avviato un dialogo con la proprietà (l’Istituto diocesano per il sostentamento del clero) con l’intento di regolarizzare la situazione e poter in futuro riaprire lo spazio, l’opposizione torna all’attacco. "Non mettiamo in discussione la bontà del progetto – spiegano i consiglieri di RicominciAmo Castelnuovo e Castelnuovo civica –.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La pista per le bici a Colombiera: "Deve essere riaperta al più presto" Notizie correlate Fiera Didacta al via, Valditara. “La scuola deve essere la guida della società. Ciò che si impara in classe non deve essere dimenticato a casa. Educare al rispetto”La Fortezza da Basso di Firenze ospita dall'11 al 13 marzo la tredicesima edizione di Didacta Italia, la più importante fiera nazionale dedicata... Leggi anche: Ucraina, Trump: "Deve sedersi al tavolo dei negoziati al più presto" Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: La pista per le bici a Colombiera: Deve essere riaperta al più presto; Chiusa l’area per i ragazzi a Colombiera, opposizione: Provvedimento incomprensibile; Dialogo aperto per la pista. Il Comune cerca l’accordo per salvare l’area giochi. Pista per le bici a Colombiera, opposizione: Contestiamo irresponsabilità politicaPista per le bici a Colombiera, opposizione: Contestiamo irresponsabilità politica ... msn.com nonostante la buona forma fisica e l’impegno messo in campo, La formazione di coach Suglia è stata sconfitta in casa a Valleggia per 1 a 3 contro Volley Colombiera Ameglia Project. Articolo completo al link https://www.quilianonline.it/polisportiva/quiliano-per - facebook.com facebook