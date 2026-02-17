Ucraina Trump | Deve sedersi al tavolo dei negoziati al più presto

Donald Trump ha detto che l’Ucraina dovrebbe iniziare subito i negoziati di pace. La sua richiesta arriva mentre in Ucraina si intensificano i combattimenti e cresce la pressione internazionale per trovare una soluzione. Trump sostiene che una soluzione diplomatica potrebbe risolvere rapidamente la crisi e mettere fine alle ostilità.

“Sono grandi discussioni. Sarà molto facile. È meglio che l’Ucraina si sieda al tavolo delle trattative al più presto”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ai giornalisti a bordo dell’Air Force One. Beh, sono grandi discussioni. Sarà molto facile. Voglio dire, è. finora l’Ucraina farebbe meglio a sedersi al tavolo delle trattative in fretta. È tutto quello che vi dico. Siamo in una posizione vantaggiosa. Vogliamo che vengano. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

A Mar-a-Lago si tiene un vertice tra rappresentanti statunitensi e la delegazione ucraina, con la partecipazione di funzionari dell’amministrazione americana e alleati.

