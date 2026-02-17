Ucraina Trump | Deve sedersi al tavolo dei negoziati al più presto
Donald Trump ha detto che l’Ucraina dovrebbe iniziare subito i negoziati di pace. La sua richiesta arriva mentre in Ucraina si intensificano i combattimenti e cresce la pressione internazionale per trovare una soluzione. Trump sostiene che una soluzione diplomatica potrebbe risolvere rapidamente la crisi e mettere fine alle ostilità.
“Sono grandi discussioni. Sarà molto facile. È meglio che l’Ucraina si sieda al tavolo delle trattative al più presto”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ai giornalisti a bordo dell’Air Force One. Beh, sono grandi discussioni. Sarà molto facile. Voglio dire, è. finora l’Ucraina farebbe meglio a sedersi al tavolo delle trattative in fretta. È tutto quello che vi dico. Siamo in una posizione vantaggiosa. Vogliamo che vengano. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Ucraina, vertice Usa-Kiev a Mar-a-Lago: le delegazioni al tavolo dei negoziati
A Mar-a-Lago si tiene un vertice tra rappresentanti statunitensi e la delegazione ucraina, con la partecipazione di funzionari dell’amministrazione americana e alleati.
Legami, sorrisi e appunti attorno al tavolo dei negoziati al Cremlino
Ucraina-Mosca, Trump: “Vicini all’accordo” ma Ue fa pressione
Argomenti discussi: Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi; Ucraina - Russia, le notizie sulla guerra in diretta | Trump: Ucraina deve sedersi al tavolo dei negoziati al più presto. Kiev: massicci raid notturni, la Russia ignora gli sforzi di pace; Terzo round di colloqui a Ginevra, Trump: L’Ucraina deve sedersi al tavolo dei negoziati al più presto; Guerra Ucraina Russia, Zelensky: Un po' di pressione da Trump ma da noi compromessi.
Terzo round di colloqui a Ginevra, Trump: «L’Ucraina deve sedersi al tavolo dei negoziati al più presto»Nonostante i massicci attacchi russi lanciati su tutto il paese, il presidente Usa avverte l’Ucraina che «ora è meglio che stia al tavolo delle trattative». Le delegazioni sono arrivate in Svizzera. A ... editorialedomani.it
Guerra Ucraina, delegazione russa a Ginevra per i negoziati. Trump: «Kiev deve sedersi al tavolo al più presto»Guerra Ucraina. Arrivata a Ginevra la delegazione russa che parteciperà ai colloqui sull'Ucraina con la mediazione degli Stati Uniti. Lo riferiscono i media russi che ... ilmessaggero.it
#Tg2000, #16febbraio 2026 – ore 12 #Ucraina #Kiev #Russia #Mosca #Iran #Trump #Khamenei #Larijani #Gaza #Israele #Cisgiordania #Boardofpeace #Tajani #Nordio #Giustizia #Maltempo #Niscemi #Courmayer #Caivano #DonPatriciello #Navalny #Pap facebook