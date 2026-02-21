La Pianese attacca ma non sfonda | col Guidonia finisce 0-0

La partita tra Pianese e Guidonia si è conclusa senza reti, lasciando i tifosi insoddisfatti. La squadra di casa ha cercato di creare occasioni offensive senza riuscire a trovare il modo di segnare. Il pareggio mantiene la serie di risultati positivi della Pianese, che aveva già vinto le ultime due partite contro Perugia e Livorno. La gara si è giocata sotto un cielo nuvoloso e ha visto diverse occasioni fallite da entrambe le squadre.

Piancastagnaio (Siena), 20 febbraio 2026 – La Pianese meno incisiva di altre occasioni pareggia in casa a reti bianche con il Guidonia Montecelio allungando comunque la mini serie positiva dopo le vittorie contro Perugia e Livorno. I bianconeri ci provano per 95 minuti ma gli ospiti tengono e tornano a casa con un punto nonostante qualche assenza pesante. Prime battute di gioco in cui il Guidonia prova a prendere in mano il pallino del gioco, mentre i padroni di casa cercano di colpire in contropiede. Con il passare dei minuti l'intensità dei bianconeri cresce, ma gli spazi faticano ad aprirsi.