Appartenente all’album “1969”, la canzone è tratta da una lettera che l’artista romano ha scritto per una ragazza proprio il 16 marzo, giorno da cui prende il titolo. Inoltre, la scelta di marzo è legata all’idea dell’artista secondo cui questo mese, caratterizzato dall’arrivo della primavera e dalla “rinascita” di ciò che ci circonda, porta con sé sia nuovi amori, e la voglia di rimettersi in gioco, sia la necessità, per alcuni, di tornare da chi non ci desidera più ma a cui noi siamo ancora legati. Il brano è autobiografico e racconta la fine di un amore tormentato e tossico, del dolore che ne consegue e della difficoltà nel lasciare andare la persona amata, anche se necessario in determinate situazioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - “16 Marzo” di Achille Lauro compie sei anni: la visione dell’amore secondo l’artista romano

Articoli correlati

Leggi anche: Funerali di Achille Barosi, 16 anni: fuori cantano tutti Perdutamente di Achille Lauro (VIDEO)

Leggi anche: Il 16 marzo di Achille Lauro? Al Forum, in quella Milano che “ha accudito la sua musica”

Achille Lauro canta 16 marzo al Palazzo dello Sport di Roma - 7/3/2026

Una selezione di notizie su Achille Lauro

Temi più discussi: Oggi non è solo una data ma il titolo del celebre brano di Achille Lauro: 16 Marzo, perché si chiama così?; Achille Lauro, la scaletta 2026 dei concerti di Milano; Achille Lauro in concerto a Bari, la possibile scaletta; Achille Lauro, la scaletta del concerto del tour 2026: tutte le canzoni.

16 marzo di Achille Lauro: il rituale musicale che ogni anno conquista i social diventando viraleC’è una data che, nel calendario italiano, sembra portarsi dietro un’eco doppia. Il 16 marzo è un giorno che attraversa la storia e la cultura del Paese come una linea sottile: da una parte la memoria ... tg.la7.it

Achille Lauro fa visita ai giovani feriti di Crans-Montana, ricoverati all’ospedale Niguarda (e realizza il loro desiderio)Achille Lauro ha incontrato i giovani sopravvissuti del rogo di Crans-Montana, ricoverati al Niguarda di Milano. Un gesto che dimostra la grande sensibilità dell'artista romano ... greenme.it

Achille Lauro dai feriti di Crans-Montana, la visita in ospedale del cantante ai ragazzi ricoverati: «È speciale» - facebook.com facebook

Achille Lauro ha fatto visita ai feriti nel rogo di capodanno a Crans-Montana ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano. Il cantante sul palco di Sanremo aveva anche cantato la sua Perdutamente in omaggio alle vittime della strage. «Dopo la sua esibizione a x.com