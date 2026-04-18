La partita sarà diretta dall’arbitro Romini di Ravenna coadiuvato dagli assistenti Vitali e Cruz Solo Giacomel indisponibile Al completo negli altri reparti

L’arbitro designato per la partita è Romini di Ravenna, assistito dagli arbitri Vitali e Cruz. Solo Giacomel non sarà disponibile tra i membri dello staff tecnico. La squadra sta completando gli ultimi allenamenti in vista della sfida contro il Sanpaimola, con la consapevolezza dell’importanza di ottenere un risultato positivo. La squadra di Parlato si presenta con la determinazione di mantenere aperta la possibilità di raggiungere il primo posto in classifica.

Ultimi giorni di lavoro per la squadra di Parlato, che ha preparato la gara col Sanpaimola con la consapevolezza di non potersi permettere passi falsi e l’entusiasmo di chi crede ancora nella possibilità di acciuffare il primo posto. Nel corso della settimana qualche giocatore come Iglio e Carbonaro ha effettuato parte degli allenamenti in maniera differenziata, ma si è sempre trattato di misure a titolo precauzionale finalizzate al pieno recupero dei giocatori in vista della partita. Nulla da fare invece per Giacomel, destinato a saltare la sesta gara consecutiva. Il pestone rimediato in allenamento dal portiere ha provocato conseguenze più serie del previsto: il dolore continuare a non dargli tregua, quindi toccherà nuovamente a Luciani difendere i pali della Spal.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La partita sarà diretta dall’arbitro Romini di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Vitali e Cruz. Solo Giacomel indisponibile . Al completo negli altri reparti Notizie correlate Leggi anche: Pienone al Comunale per la partita con il Ravenna. L'Arezzo chiede altri biglietti Leggi anche: "Contro i biancorossi partita condizionata dall’arbitro" Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Terza categoria, le partite di oggi 11 aprile 2026 LIVE. I risultati in tempo reale; A Cividale arriva Rimini; Seconda categoria, le partite di oggi 12 aprile 2026 LIVE. I risultati in tempo reale; Under 14 provinciali le partite del 11 aprile 2026 LIVE! I risultati in tempo reale. #PRIMASQUADRA Il Faenza ferma l’Osteria Gol di Missiroli su rigore e Bertoni. Traversa di Lanzoni, palo di Bilali per gli ospiti Dopo un mese, torna alla vittoria il Faenza Calcio che supera 2-0 l’Osteria Grande, risultato identico all’andata. Gara fondamen facebook