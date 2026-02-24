Pienone al Comunale per la partita con il Ravenna L' Arezzo chiede altri biglietti

L'Arezzo ha registrato un sold out al Comunale per la partita contro il Ravenna, causato dall’alta richiesta dei biglietti. La vendita per la tribuna centrale nord sta per terminare, con pochi tagliandi ancora disponibili. I tifosi si preparano a riempire completamente lo stadio, che domenica sarà completamente pieno. L’afflusso di pubblico ha superato ogni aspettativa, spingendo la società a chiedere altri biglietti. La sfida promette di essere molto sentita.

Venduti i 6.740 tagliandi di curva sud e tribuna coperta, il Comunale valuta la possibilità di alzare la capienza della Minghelli. Tutto esaurito come il 16 aprile 2023 nel giorno della matematica promozione in C Biglietti esauriti. Quelli rimasti per la centrale nord si contano sulle dita di una mano ma andranno venduti nel giro di poco tempo e quindi, per quanto riguarda la parte amaranto, possiamo dire che lo stadio domenica sarà completamente esaurito: 3.200 tagliandi di tribuna coperta sommati ai 3.540 di curva sud fanno 6.740 spettatori che hanno acquistato il titolo d'ingresso per assistere allo scontro diretto con il Ravenna.