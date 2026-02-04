Contro i biancorossi partita condizionata dall’arbitro

Il Castelfidardo si sfoga dopo la sconfitta contro l’Ancona. La squadra e i tifosi sono ancora arrabbiati per una decisione arbitrale che, secondo loro, avrebbe pesato sul risultato finale. La partita di ritorno si è conclusa con qualche rammarico, e le polemiche non si placano. La dirigenza punta il dito contro l’arbitro, accusandolo di aver condizionato l’esito della gara.

Rammarico in casa Castelfidardo. E polemiche. Anche nella partita di ritorno contro l’ Ancona. Non mancano i rimpianti, per un episodio arbitrale che secondo la dirigenza del Castelfidardo ha inciso sull’esito della gara. A finire sotto la lente d’ingrandimento è il gol del vantaggio dei dorici che ha spianato la strada ai biancorossi verso la vittoria. "Se c’era una squadra che meritava di vincere era la nostra - dice Franco Baleani, l’ex presidente del Castelfidardo presente domenica sugli spalti del Del Conero insieme al vice presidente Fausto Pigini -. Purtroppo la partita è stata condizionata dall’episodio del primo gol dell’Ancona; il guardalinee ha alzato subito la bandierina segnalando il fuorigioco, per poi abbassarla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

