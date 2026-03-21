Donadoni vuole uno Spezia determinato | Trasformare la rabbia in voglia di riscatto

Roberto Donadoni chiede uno Spezia deciso e motivato per la partita di oggi contro la Juve Stabia. L’allenatore vuole vedere trasmettere in campo convinzione e determinazione, puntando a trasformare la rabbia in voglia di riscatto. La sfida è in programma alle 15 e rappresenta un momento importante per la squadra in questa fase del campionato.

Convinzione e determinazione i due aspetti che mister Roberto Donadoni vorrà vedere in campo oggi alla 15 nella delicata trasferta contro la Juve Stabia. Dopo la delusione per il pareggio contro l’ Empoli quali sono le aspettative? "In questi tre giorni abbiamo lavorato bene, cercando di ritrovare le energie. Abbiamo anche avuto la possibilità di far rifiatare Valoti, dopo un problema alla schiena, e di recuperare a pieno Vlahovic che, pur convocato in nazionale, ha spinto per stare qui. Non sarà una gara semplice, la dovremo affrontare con la giusta aggressività, convinti di portare a casa un buon risultato". Non teme che un contraccolpo piscologico per il finale dello scorso match? "Essere stati rimontati al 94’ non deve essere per noi un motivo di rallentamento, ma deve essere un incentivo in più. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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