La pace la cura i giovani Il papa saluta il Camerun

Il Papa è arrivato ieri allo stadio Japoma di Douala, capitale economica del Camerun, dove oltre 120mila persone hanno assistito alla cerimonia. La papamobile ha attraversato le strade della città mentre i presenti sventolavano bandierine vaticane. La visita si è concentrata sui temi della pace, della cura e dei giovani. La folla ha accolto con entusiasmo l’arrivo del Pontefice nel paese africano.

Il viaggio di Prevost Dall’Ambazonia allo stadio di Douala, il viaggio nel regno dell’eterno Biya. Ora l’Angola Il viaggio di Prevost Dall’Ambazonia allo stadio di Douala, il viaggio nel regno dell’eterno Biya. Ora l’Angola Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. La papamobile solca le strade mentre oltre 120mila persone sventolano bandierine vaticane. Così è stato accolto ieri Leone XIV allo stadio Japoma di Douala, capitale economica del Camerun. «Con il papa qui ci sentiamo benedetti», hanno detto i presenti riuniti per la messa celebrata nell’area antistante al complesso dove si è giocata, nel 2022, la Coppa d’Africa rimandata nel 2021 per la pandemia.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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