Il Papa Leone XIV si trova in Camerun per la seconda tappa del suo viaggio apostolico. L’aereo con a bordo il Pontefice è atterrato all’aeroporto internazionale di Yaoundé-Nsimalen. Durante il suo soggiorno, ha visitato diverse località e tenuto discorsi pubblici, tra cui un messaggio sulla possibilità di convivere in pace che ha rivolto alla popolazione locale.

Papa Leone XIV è in Camerun per la seconda tappa del suo viaggio apostolico. L’aereo con a bordo il Pontefice è atterrato all’aeroporto internazionale di Yaoundé-Nsimalen. “Sebbene abbiamo credenze diverse, modi diversi di pregare e di vivere, possiamo comunque vivere insieme in pace”, ha detto il Santo Padre sul volo dall’Algeria al Camerun. “Promuovere questa immagine è qualcosa di cui il mondo ha bisogno oggi, e che possiamo continuare a offrire insieme con la nostra testimonianza mentre proseguiamo questo viaggio apostolico”, ha aggiunto in riferimento alla visita compiuta nella Grande Moschea di Algeri. All’arrivo è stato accolto dal primo ministro del Paese, Joseph Dion Ngute, e ha ricevuto i fiori da due bambini.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone XIV in Camerun: “E’ possibile convivere in pace, testimoniamolo”

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