La pace è un dono Il libro di Papa Leone La fede in dieci parole
Un nuovo libro di Papa Leone affronta il tema della pace, sottolineando come la guerra non sia mai una soluzione e invitando a riflettere sul valore del dialogo tra le persone. Le sue parole evidenziano che le armi non portano alla risoluzione dei problemi, ma al loro aggravarsi, e che chi promuove la pace sarà ricordato più a lungo di chi semina vittime. L’autore invita a considerare gli altri come esseri umani, non nemici.
"La guerra non è mai inevitabile, le armi possono e devono tacere, perché non risolvono i problemi ma li aumentano; perché passerà alla storia chi seminerà pace, non chi mieterà vittime; perchè gli altri non sono anzitutto nemici, ma esseri umani: non cattivi da odiare, ma persone con cui parlare. Rifuggiamo le visioni manichee tipiche delle narrazioni violente, che dividono il mondo in buoni e cattivi". "Disarmiamo le parole e contribuiremo a disarmare la Terra. Una comunicazione disarmata e disarmante ci permette di condividere uno sguardo diverso sul mondo e di agire in modo coerente con la nostra dignità umana". Sono le parole di Papa Leone XIV raccolte nel libro "La forza del Vangelo.🔗 Leggi su Lanazione.it
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