Un nuovo libro di Papa Leone affronta il tema della pace, sottolineando come la guerra non sia mai una soluzione e invitando a riflettere sul valore del dialogo tra le persone. Le sue parole evidenziano che le armi non portano alla risoluzione dei problemi, ma al loro aggravarsi, e che chi promuove la pace sarà ricordato più a lungo di chi semina vittime. L’autore invita a considerare gli altri come esseri umani, non nemici.

"La guerra non è mai inevitabile, le armi possono e devono tacere, perché non risolvono i problemi ma li aumentano; perché passerà alla storia chi seminerà pace, non chi mieterà vittime; perchè gli altri non sono anzitutto nemici, ma esseri umani: non cattivi da odiare, ma persone con cui parlare. Rifuggiamo le visioni manichee tipiche delle narrazioni violente, che dividono il mondo in buoni e cattivi". "Disarmiamo le parole e contribuiremo a disarmare la Terra. Una comunicazione disarmata e disarmante ci permette di condividere uno sguardo diverso sul mondo e di agire in modo coerente con la nostra dignità umana". Sono le parole di Papa Leone XIV raccolte nel libro "La forza del Vangelo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "La pace è un dono". Il libro di Papa Leone. La fede in dieci parole

I Malavoglia di Giovanni Verga | Audiolibro Completo - Parte 2 di 2

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