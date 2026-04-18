Negli ultimi mesi, la Norvegia ha registrato un aumento significativo delle entrate derivanti dalla produzione di petrolio, grazie a una maggiore domanda internazionale e a una produzione potenziata. L'incremento dei ricavi ha portato a un incremento delle riserve finanziarie del paese, che ora si attestano su livelli record. Questa crescita si accompagna a un rafforzamento delle attività nel settore energetico, con nuove esplorazioni e sviluppi di progetti già avviati sul territorio nazionale.

La Norvegia, uno dei Paesi che ha “vinto” la guerra in Ucraina sotto forma dell’espansione dei suoi mercati per petrolio e gas naturale, è anche tra gli Stati che hanno ottenuto i maggiori vantaggi concreti dall’attuale tempesta della Terza guerra del Golfo, pur essendosene tenuta debitamente (e comprensibilmente) a distanza. Se la guerra in Ucraina, peraltro, ha spinto in orbita la proiezione norvegese sul gas, il portale Oil Price ricorda che è stato il petrolio a essere interessato da un vero e proprio boom nel mese di marzo, interamente attraversato dal conflitto tra gli Usa e Israele da un lato e l’Iran dall’altro. La spinta dell’Europa...🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La Norvegia “vince” anche la guerra in Iran: boom di entrate petrolifere

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