Prezzi benzina su per la guerra in Iran ministro Urso attacca le compagnie petrolifere per il caro carburanti
Il ministro Urso ha criticato le compagnie petrolifere per l’aumento dei prezzi della benzina, attribuendolo alla situazione legata alla guerra in Iran. I prezzi dei carburanti sono saliti significativamente nelle ultime settimane e il ministro ha puntato il dito contro le compagnie, senza indicare altre cause specifiche. La questione riguarda il costo dei carburanti consigliati, che ha attirato l’attenzione pubblica e politica.
A causa della guerra in Iran stanno salendo i prezzi di benzina e gasolio. La Guardia di Finanza sta potenziando i controlli su tutta la filiera distributiva dei carburanti. Per il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, gli adeguamenti al rialzo consigliati dalle principali compagnie petrolifere “non risultano giustificati”. I rialzi dei prezzi di benzina e gasolio Il ministro Urso contro le compagnie petrolifere Le mosse del Governo La replica delle compagnie petrolifere I rialzi dei prezzi di benzina e gasolio Dopo sette giorni di guerra in Iran si registrano aumenti di benzina e gasolio. Il costo medio nazionale è salito di 9,2 centesimi per la verde in modalità self, fino a 1,76 euro al litro, secondo il ministero delle Imprese. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Caro carburanti, per il ministro Urso è colpa delle compagnie petrolifere: «Dai benzinai nessuna speculazione»: quanto sono saliti i prezziIl rincaro improvviso dei carburanti che ha fatto seguito allo scoppio della guerra in Iran non è colpa dei benzinai, ma delle compagnie petrolifere.
I prezzi di benzina e diesel in forte salita, con il Brent che schizza oltre gli 80 dollari: la guerra in Iran accende il caro carburantiBenzina e diesel in rialzo, Brent sopra 80 dollari dopo l’attacco di Usa e Israele all’Iran.
