Il ministro Urso ha criticato le compagnie petrolifere per l’aumento dei prezzi della benzina, attribuendolo alla situazione legata alla guerra in Iran. I prezzi dei carburanti sono saliti significativamente nelle ultime settimane e il ministro ha puntato il dito contro le compagnie, senza indicare altre cause specifiche. La questione riguarda il costo dei carburanti consigliati, che ha attirato l’attenzione pubblica e politica.

A causa della guerra in Iran stanno salendo i prezzi di benzina e gasolio. La Guardia di Finanza sta potenziando i controlli su tutta la filiera distributiva dei carburanti. Per il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, gli adeguamenti al rialzo consigliati dalle principali compagnie petrolifere “non risultano giustificati”. I rialzi dei prezzi di benzina e gasolio Il ministro Urso contro le compagnie petrolifere Le mosse del Governo La replica delle compagnie petrolifere I rialzi dei prezzi di benzina e gasolio Dopo sette giorni di guerra in Iran si registrano aumenti di benzina e gasolio. Il costo medio nazionale è salito di 9,2 centesimi per la verde in modalità self, fino a 1,76 euro al litro, secondo il ministero delle Imprese. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Prezzi benzina su per la guerra in Iran, ministro Urso attacca le compagnie petrolifere per il caro carburanti

Caro carburanti, per il ministro Urso è colpa delle compagnie petrolifere: «Dai benzinai nessuna speculazione»: quanto sono saliti i prezziIl rincaro improvviso dei carburanti che ha fatto seguito allo scoppio della guerra in Iran non è colpa dei benzinai, ma delle compagnie petrolifere.

I prezzi di benzina e diesel in forte salita, con il Brent che schizza oltre gli 80 dollari: la guerra in Iran accende il caro carburantiBenzina e diesel in rialzo, Brent sopra 80 dollari dopo l’attacco di Usa e Israele all’Iran.

Una raccolta di contenuti su Prezzi benzina.

Temi più discussi: Prezzi in aumento per la guerra in Iran: i rincari colpiscono gas, benzina e diesel; Prezzi carburanti, in autostrada superano i due euro al litro: gli aumenti per compagnia; Volano prezzi dei carburanti, allerta su speculazioni. Pichetto Fratin: Pronti a intervenire; Stangata benzina a Roma: il gasolio sfonda il muro dei 2 euro. La mappa dei rincari.

Prezzi benzina e diesel sotto osservazione, il Governo rafforza i controlli contro le speculazioniIl Governo rafforza il monitoraggio sui prezzi di benzina e diesel per contrastare possibili speculazioni lungo tutta la filiera dei carburanti ... motorbox.com

Benzina oltre 2 euro al litro. Governo valuta tasse su speculatori, Gdf rafforza controlliLeggi su Sky TG24 l'articolo Benzina oltre 2 euro al litro. Governo valuta tasse su speculatori, Gdf rafforza controlli ... tg24.sky.it

Le tensioni in Medio Oriente stanno già influenzando i prezzi dei carburanti. Negli ultimi giorni benzina e gasolio sono aumentati rapidamente: in alcune città italiane fino a quasi il +6% in poco più di una settimana. Un aumento molto veloce che arriva mentr - facebook.com facebook

In questa puntata partiamo dai carburanti, con i prezzi di benzina e soprattutto diesel che tornano a salire ai livelli più alti da marzo 2024 tra tensioni internazionali, accuse di speculazioni e l’intervento del tavolo di Mister Prezzi convocato dal governo. x.com